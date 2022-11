Arbeitgeber und IG Metall verhandeln über Übernahme

Der Arbeitgeberverband Nordmetall und die IG Metall Küste verhandeln am Donnerstag über die Übernahme des Pilotabschlusses aus Baden-Württemberg für die norddeutsche Metall- und Elektroindustrie. Um 14.30 Uhr wollen die Verhandlungsführer - Lena Ströbele, Personaldirektorin Unternehmensgruppe Lürssen, sowie der Bezirksleiter der IG Metall Küste Daniel Friedrich - in Hamburg über die Ergebnisse informieren. Die Gewerkschaft hatte sich bereits am Tag nach dem Verhandlungsdurchbruch im Süden für eine Übernahme der Vereinbarung im Norden ausgesprochen.

Ein Beschäftigter pustet bei einem Warnstreik der IG Metall in eine Trillerpfeife.

Die Tarifpartner hatten sich Mitte des Monats in ihrer fünften Verhandlungsrunde in Ludwigsburg auf eine zweistufige Lohnerhöhung um insgesamt 8,5 Prozent verständigt. Außerdem soll es steuerfreie Einmalzahlungen im Umfang von 3000 Euro geben. Der neue Tarifvertrag läuft über 24 Monate. Die IG Metall Küste verhandelt für die 130.000 Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie in Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Nordwestniedersachsen und Schleswig-Holstein.

