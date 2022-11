Landtag einstimmig für Weiterbau der A20: Grüne distanziert

Der schleswig-holsteinische Landtag hat sich zu einem Weiterbau der Autobahn 20 bekannt, die seit 13 Jahren östlich von Bad Segeberg endet. In der Debatte am Mittwoch wurden dennoch erneut unterschiedliche Positionen deutlich. Nachdem Grünen-Politiker in Berlin das Projekt abgelehnt hatten, hatte die FDP in Kiel mit einem Landtagsantrag ein Bekenntnis zur A20 gefordert.

Kiel (dpa/lno). Der schleswig-holsteinische Landtag hat sich zu einem Weiterbau der Autobahn 20 bekannt, die seit 13 Jahren östlich von Bad Segeberg endet. In der Debatte am Mittwoch wurden dennoch erneut unterschiedliche Positionen deutlich. Nachdem Grünen-Politiker in Berlin das Projekt abgelehnt hatten, hatte die FDP in Kiel mit einem Landtagsantrag ein Bekenntnis zur A20 gefordert.

Die schwarz-grüne Koalition konterte mit einem dann einstimmig angenommenen eigenen Antrag, mit dem sie die Vereinbarungen aus dem Koalitionsvertrag bekräftigte. Demnach soll die A20 auf der geplanten Trasse gebaut werden. Die Grüne Nelly Waldeck bekannte sich zu dieser Vereinbarung. Sie machte aber auch deutlich, dass die A20 nicht gebaut würde, wenn es nach den Grünen ginge.

„Niemand in der Landesregierung stellt die A20 infrage“, betonte Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (parteilos). „Wir werden alles geben, um in so vielen Abschnitten wie möglich so schnell es geht Baurecht zu schaffen.“ Lange Prozesse ärgerten nicht nur bereits angesiedelte Unternehmen, sondern störten auch das Vertrauen für zukünftige Ansiedlungen.

Die A20 soll aus dem Raum Bad Segeberg nach Querung der Elbe westlich von Hamburg an das Autobahnnetz in Niedersachsen angeschlossen werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg