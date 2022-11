Kieler Landtag erinnert an Brandanschläge von Mölln

Der Landtag in Kiel hat am Mittwoch an die tödlichen Brandanschläge in Mölln vor 30 Jahren erinnert. „Wir erklären uns mit den Betroffenen von rechter und rassistischer Gewalt solidarisch“, hieß es in einer eine gemeinsamen Resolution, auf die sich alle fünf Fraktionen verständigt hatten.

Bei den von Neonazis verübten Brandanschlag auf zwei Wohnhäuser in Mölln waren am 23. November 1992 drei Türkinnen ums Leben gekommen.

Der Landtag empfinde tiefes Mitgefühl mit den körperlich und seelisch verletzten Überlebenden sowie den Angehörigen der Opfer der Brandanschläge, die auch heute noch mit den Erinnerungen an diese Verbrechen leben müssten. „Wir bedauern den Schmerz, der durch die Anschläge verursacht wurde, zutiefst.“

In der Nacht zum 23. November 1992 hatten zwei Neonazis in Mölln Brandsätze auf von türkischen Familien bewohnte Häuser geworfen. Die 51-jährige Bahide Arslan sowie zwei ihrer Enkelinnen, die 10-jährige Yeliz Arslan und die 14-jährige Ayse Yilmaz, wurden getötet. Neun Menschen wurden schwer verletzt. Die Anschläge lösten in Deutschland und darüber hinaus Entsetzen aus. Am Nachmittag wollen Überlebende und Politiker in Mölln an die Taten erinnern und der Opfer gedenken.

„Die Anschläge stehen nicht für sich allein, sondern sind Teil einer Serie von deutschlandweit verübten, rechtsextremen und rassistischen Taten“, heißt es weiter in der Resolution des Landtags. Aus Sicht des Parlaments ist es erforderlich, weiterhin wirksame Maßnahmen zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus zu ergreifen, um Gewalttaten wie in Mölln zu verhindern. „Dabei müssen die Opfer rechter Gewalt und deren Schutz im Fokus aller Anstrengungen stehen.“ Alle Menschen müssten in Deutschland sicher leben können.

Der Landtag setze ein klares Zeichen gegen Diskriminierung und Rassismus, sagte die in der Türkei geborene CDU-Abgeordnete Seyran Papo.

