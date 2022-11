Brandanschläge von Mölln: Politiker und Überlebende erinnern

In Mölln erinnern heute Politiker, Vertreter von Religionsgemeinschaften, Hinterbliebene und Bürger an den 30. Jahrestag der Brandanschläge auf zwei von türkischen Familien bewohnte Häuser. Dabei starben eine 51 Jahre alte Frau sowie ihre zehn und vierzehn Jahre alten Enkelinnen. Geplant sind nach Angaben der Stadt Mölln ein Gottesdienst in der St. Nikolaikirche, Kranzniederlegungen an den beiden Anschlagsorten und eine Abschlussveranstaltung im Hotel „Quellenhof“.