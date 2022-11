Diako leitet Schutzschirmverfahren für Klinik ein

Angesichts des hohen Kostendrucks hat die Diako Krankenhaus gGmbH für ihr Klinikum in Flensburg, die Ev.-Luth. Diakonissenanstalt, ein Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung beantragt. „Leider haben die noch immer andauernden Folgen der Corona-Pandemie, die Inflation und die explodierenden Energiekosten sowie der fehlende rechtliche Rahmen für eine verlässliche Unterstützung durch den Bund der Klinikgeschäftsführung bei der aktuellen Liquiditätslage keine andere Wahl gelassen“, kommentierte am Dienstag der kaufmännische Vorstand Martin Wilde.