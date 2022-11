Holstein Kiel: Coach Rapp plant keine Winter-Zugänge

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel will in der WM- und Winterpause nicht auf dem Transfermarkt tätig werden: „Nach aktuellem Stand werden wir im Winter keinen Spieler dazu holen. Man weiß aber nie, was vielleicht noch passiert. Grundsätzlich haben wir nicht vor, den Kader auf der Seite der Zugänge noch zu verändern“, wird Holstein-Coach Marcel Rapp am Dienstag auf der Club-Homepage zitiert.