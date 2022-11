Olivia Jones zu Neuer: „Eier zeigen, Regenbogen tragen“

Die Hamburger Dragqueen Olivia Jones (52) hat eine Petition gestartet, in der Fußball-Nationaltorhüter Manuel Neuer aufgefordert wird, beim ersten WM-Spiel der DFB-Auswahl am Mittwoch gegen Japan (14.00 Uhr/ARD) eine Regenbogenbinde zu tragen. „Motto der Stunde ist: Eier zeigen, Regenbogen tragen! Sende ein Signal! Manuel, wir stehen alle hinter Dir!“, ließ Jones am Dienstag in Hamburg verlauten.