Wegen Pappbechern: Männer attackieren Ladenmitarbeiter

Die Hamburger Polizei fahndet mit Fotos aus einer Überwachungskamera nach vier Männern, die verdächtigt werden, im März einen Ladendiebstahl in Bramfeld begangen und einen Mitarbeiter dabei mit einem Messer verletzt zu haben. Die Täter hatten eine Packung Pappbecher in einem Supermarkt gestohlen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.