Alster-Schleusenwärter Komitee kürt neuen Ehrenwärter

Nach drei Jahren Pause kürt das Komitee der Alster-Schleusenwärter am Dienstag wieder in Hamburg einen neuen Ehren-Schleusenwärter. Geehrt werden eine oder mehrere Persönlichkeiten, die durch besondere Leistungen „das Ansehen der Freien und Hansestadt Hamburg in aller Welt gemehrt haben“, wie der Verein mitteilte. Die Auszeichnungen erhielten zum Beispiel Uwe Seeler (1982), Rolf Zuckowski (2000) und zuletzt Tim Mälzer (2019).