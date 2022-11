Mutmaßlicher Brandstifter in Untersuchungshaft

Ein 32-Jähriger soll mindestens drei Brände in Flensburg gelegt haben. Der Flensburger sei bereits am Donnerstag festgenommen worden, teilte die Polizei am Montag mit. Am Freitag wurde Haftbefehl erlassen. Der Mann soll zunächst am Abend des 23. August ein Feuer in einem Keller eines Mehrfamilienhauses gelegt haben. Der Brand wurde schnell gelöscht. Am frühen Morgen des Folgetags soll der Verdächtige erneut ein Feuer in dem Keller gelegt haben. Es entstand ein hoher Sachschaden.

Außerdem wird der 32-Jährige verdächtigt, am 9. September in einem Parkhaus in der Nähe der ersten Tatorte ein Auto in Brand gesetzt zu haben. Ob der Mann möglicherweise für weitere Brände in Flensburg in den vergangenen Monaten verantwortlich ist, werde ermittelt.

