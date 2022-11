Dienstag Eisregen im Süden Schleswig-Holsteins möglich

Autofahrer müssen sich am Dienstagmorgen vor allem im südlichen Schleswig-Holstein auf glatte Straßen durch gefrierenden Regen einstellen. In der Nacht zu Dienstag liegen die Tiefstwerte nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bei bis zu minus drei Grad. Am frühen Morgen werde dann leichter Regen von Südwesten her aufkommen, sagte ein DWD-Meteorologe. Vor allem im Süden des Landes bis Neumünster hoch sei daher am Morgen und Vormittag auf stellen- bis streckenweise gefrorenem Boden Glatteis möglich. Die Höchstwerte im Tagesverlauf werden bei zwei bis sieben Grad liegen.