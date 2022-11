Kreis Ostholstein Per Haftbefehl gesuchter Mann nach Tankbetrug in U-Haft

Die Polizei hat einen 32 Jahre alten Mann festgenommen, der an der Raststätte Neustädter Bucht getankt hatte, ohne zu bezahlen. Da gegen ihn ein Haftbefehl vorlag und er außerdem im Verdacht stand, unter Drogeneinfluss Auto gefahren zu sein, wurde er einem Haftrichter vorgeführt, der gegen den 32-Jährigen Haftbefehl erließ. Ein Mitarbeiter der Raststätte habe am Freitagabend gemeldet, dass der Fahrer eines Autos mit französischen Kennzeichen die Tankstelle verlassen habe, ohne zu bezahlen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit.