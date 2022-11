Unbekannter überfällt Spielhalle: Geringe Beute

Ein bewaffneter Täter hat beim Überfall auf eine Spielhalle in Lübeck eine geringe Summe Bargeld erbeutet. Der dunkel gekleidete und maskierte Mann habe die 52 Jahre alte Spielhallenaufsicht mit einer Schusswaffe bedroht und die Herausgabe der Einnahmen gefordert, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit. Mit der Beute flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Die Angestellte, die bei dem Überfall am Donnerstagabend nicht verletzt wurde, rief die Polizei.