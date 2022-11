Sozialsenatorin und Ärztekammer empfehlen Grippeschutz

Da in diesem Winter zunächst nur wenige Hygienemaßnahmen aufgrund der Corona-Pandemie gelten, könnte die Zahl der Grippeinfektionen in Hamburg wieder steigen. In einer Mitteilung des Senats vom Montag haben die Sozialsenatorin, Melanie Leonhard (SPD), sowie der Präsident der Hamburger Ärztekammer, Pedram Emami, deshalb zu einer Grippeschutzimpfung geraten. Grippeviren können schwere Erkrankungen der Atmungsorgane hervorrufen.