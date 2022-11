Eurocup: Londoner Löwen zu Gast bei den Towers

Drei Tage nach dem deutlichen 72:101 in der Basketball-Bundesliga gegen Spitzenreiter Telekom Baskets Bonn wollen die Veolia Towers Hamburg im Eurocup eine bessere Leistung abliefern. Am Dienstag (19.30 Uhr) sind die London Lions Gast in der Halle in Hamburg-Wilhelmsburg. Mit einem Erfolg können die Hanseaten das Team aus England im Kampf um die Playoff-Plätze auf Distanz halten. Nach vier Spieltagen liegen die Lions mit nur einem Sieg auf dem achten Rang. Die Towers haben zweimal gewonnen und sind Sechster der B-Gruppe.