Kubicki nennt Widerstand gegen A20 „grüne Blütenträume“

FDP-Vize Wolfgang Kubicki hat ein Festhalten der Bundesregierung am geplanten Weiterbau der Autobahn 20 gefordert. „Es wäre für das künftige Koalitionsklima in Berlin sehr hilfreich, wenn die grünen Kollegen den Koalitionsvertrag auch bei denjenigen Punkten einhalten würden, bei denen sie selbst Bauchschmerzen haben“, sagte Kubicki am Montag der Deutschen Presse-Agentur. „Dass jetzt aber die für Schleswig-Holstein so eminent wichtige A20 aus einer grünen Laune heraus ganz gekippt werden soll, werden wir nicht akzeptieren.“