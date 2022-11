Mann soll auf Ex-Chef eingestochen haben

Ein 23 Jahre alter Mann muss sich von Montag (9.15 Uhr) an wegen versuchten Totschlags an seinem ehemaligen Chef vor dem Landgericht Flensburg verantworten. Der afghanische Staatsangehörige soll laut Staatsanwaltschaft am 30. Mai dieses Jahres in Kappeln an der Schlei zu seinem ehemaligen Arbeitgeber gegangen sein, wie ein Sprecher des Landgerichts mitteilte. Er sei der Meinung gewesen, der Hotelier schulde ihm noch 110 Euro. Als der damals 57 Jahre alte Mann den Angeklagten des Hauses verweisen wollte, habe dieser mit einem Messer unvermittelt zugestochen. Der Hotelier musste notoperiert werden. Der 23-Jährige wurde zwei Wochen nach der Tat nach umfangreichen Fahndungsmaßnahmen in Frankreich gefasst.