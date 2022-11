Frau wegen Beihilfe zum Totschlag vor Gericht

Mehr als fünf Jahre nach dem Mord an einem jungen Mann auf Amrum beschäftigt der Fall von Montag (9.15 Uhr) an erneut das Flensburger Landgericht. In einem nicht-öffentlichen Prozess muss sich eine heute 22 Jahre alte Deutsche wegen Beihilfe zum Totschlag verantworten. Der Bruder der Angeklagten und ihr damaliger Lebensgefährte sind 2018 in einem gesonderten Verfahren bereits wegen Mordes an dem Iraker verurteilt worden. Dass die Frau wegen Beihilfe zum Totschlag und nicht zum Mord angeklagt wurde, hat juristische Gründe.