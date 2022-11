Grünen-Vorsitzende Lang: „Wladimir Putin hat sich vertan“

Angesichts des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine hat die Grünen-Bundesvorsitzende Ricarda Lang den russischen Präsidenten Wladimir Putin angezählt. „Wladimir Putin hat sich vertan“, sagte Lang am Samstag in ihrer Rede auf dem Parteitag der Hamburger Grünen. „Wir lassen uns nicht spalten!“ Putin habe die Demokratie und den sozialen Zusammenhalt, auch in Deutschland, unterschätzt.