Vier Menschen bei Wohnungsbrand in Flensburg leicht verletzt

Vier Mitglieder einer Familie sind bei einem Wohnungsbrand in Flensburg leicht verletzt worden. Unter den Leichtverletzten, die in ein Krankenhaus gebracht wurden, sei eine schwangere Frau, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Das Feuer war demnach am Freitagabend in der Küche ausgebrochen und hatte sich dann auf die Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses ausgebreitet. Die Wohnung der insgesamt sechsköpfigen Familie sei nicht mehr bewohnbar, hieß es.