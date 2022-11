Zeugen nach tödlichem Lkw-Unfall einer 76-Jährigen gesucht

Die Polizei sucht nach einem Unfall, bei dem eine 76-jährige Fußgängerin in Hamburg von einem Lastwagen überfahren wurde, nach Zeugen. Polizeiangaben vom Freitag zufolge war zunächst unklar, warum die Frau am vor das 26 Tonnen schwere Fahrzeug geriet.

Die Seniorin war am Donnerstagvormittag von dem Lkw erfasst worden und noch am Unfallort gestorben. Ersten Erkenntnissen zufolge befand sie sich auf einer Fahrbahn im Stadtteil Hammerbrook, als der 43-jährige Lkw-Fahrer nach einem Halt an einer Ampel wieder anfuhr und sie mit dem Fahrzeug mitschleifte. Die viel befahrene Amsinckstraße war am Donnerstag für die Zeit der Aufräumarbeiten etwa fünf Stunden lang gesperrt, was erhebliche Verkehrsbehinderungen zur Folge hatte.

