In Witzhave im Kreis Stormarn ist am Donnerstag ein größerer Brand in einer Lagerhalle ausgebrochen. Rund 140 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren am Abend im Einsatz, wie ein Sprecher der Integrierten Regionalleitstelle Süd sagte. Die Halle befindet sich demnach auf dem Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebs. Hinweise auf Verletzte gab es nicht.