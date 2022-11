Ukraine-Notkredit wird um eine Milliarde Euro aufgestockt

Die große Mehrheit im schleswig-holsteinischen Landtag will den Notkredit zur Bewältigung der Folgen des Ukraine-Kriegs um eine Milliarde Euro aufstocken. Die Regierungsfraktionen CDU und Grüne verständigten sich dazu mit den oppositionellen SPD und SSW auf einen gemeinsamen Antrag, den sie am Donnerstag veröffentlichten. Die Auswirkungen des Ukraine-Krieges auf die Energiemärkte seien eine außergewöhnliche Notsituation, hieß es zur Begründung. Die vier Fraktionen folgen damit einem Vorschlag von Monika Heinold (Grüne).

Kiel (dpa/lno). Die große Mehrheit im schleswig-holsteinischen Landtag will den Notkredit zur Bewältigung der Folgen des Ukraine-Kriegs um eine Milliarde Euro aufstocken. Die Regierungsfraktionen CDU und Grüne verständigten sich dazu mit den oppositionellen SPD und SSW auf einen gemeinsamen Antrag, den sie am Donnerstag veröffentlichten. Die Auswirkungen des Ukraine-Krieges auf die Energiemärkte seien eine außergewöhnliche Notsituation, hieß es zur Begründung. Die vier Fraktionen folgen damit einem Vorschlag von Monika Heinold (Grüne).

Bisher ist ein Ukraine-Notkredit in Höhe von 400 Millionen Euro bewilligt. Der Landtag hatte diese Summe aus dem Corona-Notkredit in einen Notkredit zur Bewältigung der Folgen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine umgewandelt. „Der gemeinsame Antrag von CDU, Grünen, SPD und SSW ist genau der richtige Schritt, den es braucht, um unser Land mit Mut und Kraft durch die Zeit der Krisen zu führen“, kommentierte Heinold am Donnerstag. Der Kreditrahmen werde nur in der Höhe genutzt, wie zur Krisenbewältigung nötig sei.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg