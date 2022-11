Landessynode diskutiert über einheitlichen Arbeitsrecht

Mit einer Diskussion über verschiedene Kirchengesetze hat am Donnerstag in Lübeck-Travemünde die Tagung der Nordkirchensynode begonnen. Schwerpunktthemen werden am Freitag der Haushalt 2023 und die Vereinheitlichung des Arbeitsrechts der Arbeiter und Angestellten der Nordkirche sein. Damit sollen zehn Jahre nach der Fusion der ehemaligen evangelischen Kirchen von Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern einheitliche Arbeitsbedingungen hergestellt werden, teilte die Synode mit. Der Haushalt soll Einnahmen von 577,4 Millionen Euro umfassen, 530 Millionen davon stammen aus Kirchensteuern.

Am Freitagabend ist in der Travemünder St. Lorenzkirche ein öffentlicher Taizé-Gottesdienst geplant. Er wird gestaltet von dem Bischof für den Sprengel Mecklenburg und Pommern, Tilmann Jeremias, und einem Vertreter der ökumenischen Gemeinschaft Taizé. Der Gottesdienst beginnt um 18.00 Uhr und gibt nach Angaben der Synode einen Vorgeschmack auf das 45. Europäische Taizé-Jugendtreffen in Rostock, zu dem zum Jahreswechsel 2022/2023 rund 8000 junge Menschen aus ganz Europa erwartet werden.

