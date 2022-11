Jugendliche nach Bombendrohung gegen Gemeinde verdächtig

Nach einer Bombendrohung gegen die jüdische Gemeinde in Flensburg am 10. November sind zwei polizeibekannte Jugendliche ins Visier der Polizei geraten. Von einer politisch motivierten Tat werde nicht ausgegangen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Den Tatverdächtigen drohe neben strafrechtlichen Konsequenzen eine Rechnung für den Polizeieinsatz am 10. November.