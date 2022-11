HHLA-Chefin Präsidentin des Verbands der Seehafenbetriebe

Die Vorsitzende des Hamburger Hafenlogistikers HHLA, Angela Titzrath, ist neue Präsidentin des Zentralverbands der deutschen Seehafenbetriebe (ZDS). Eine Mitgliederversammlung machte die 56-Jährige am Mittwoch in Hamburg zum Nachfolger von Frank Dreeke, der nach sechs Jahren im Amt nicht mehr antrat, wie der Verband am Donnerstag mitteilte.