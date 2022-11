Über 12.000 Hamburger Haushalte erhielten Mietzuschuss

Über 12.000 Hamburger Haushalte haben Ende vergangenen Jahres Wohngeld in Form eines Mietzuschusses erhalten. Sie zahlten durchschnittlich 589 Euro Miete und erhielten Unterstützung in Höhe von 224 Euro, wie das Statistikamt Nord am Donnerstag mitteilte. Damit deckte das Wohngeld 38 Prozent der Mietausgaben.