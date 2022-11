Stürmischer Tag in Hamburg und Schleswig-Holstein erwartet

Die Menschen in Hamburg und Schleswig-Holstein erwartet am Donnerstag ein windiger, teils stürmischer Tag. Nach einem bewölkten Vormittag regnet es ab dem Mittag, wobei es an der Ostsee zum Teil auflockert und bis zum Abend vermehrt trocken bleibt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 4 und 7 Grad. Dabei wird es windig: Im Binnenland wehen starke bis stürmische Windböen, an der Küste Sturmböen und insbesondere auf den Nordseeinseln besteht die Gefahr von schweren Sturmböen. Auf Helgoland warnt der DWD sogar vor orkanartigen Böen.