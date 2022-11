Kulturstaatsministerin verleiht Deutschen Kurzfilmpreis

Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) verleiht am Donnerstag (20.00 Uhr) den Deutschen Kurzfilmpreis in der Hamburger Kampnagelfabrik. Mit der Auszeichnung ehrt die Bundesregierung jedes Jahr herausragende Leistungen bei der Produktion von Kurzfilmen, wie die Veranstalter mitteilten. Mit dem Gewinn des Kurzfilmpreises ist eine zweckgebundene Prämie von 30.000 Euro und mit der Nominierung von 15.000 Euro verbunden. Die Prämien sind jeweils für die Herstellung oder Entwicklung eines neuen Films mit künstlerischem Rang zu verwenden. Der Deutsche Kurzfilmpreis wird in sechs verschiedenen Kategorien vergeben.