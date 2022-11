Mutmaßlicher Messerstecher von Harburg gefasst

Eine Woche nach dem Messerangriff auf einen 27 Jahre alten Mann auf dem Marktplatz „Sand“ in Hamburg-Harburg hat die Polizei den mutmaßlichen Täter festgenommen. Zielfahnder des Landeskriminalamts hätten den 26 Jahre alten Mann mit Unterstützung des Spezialeinsatzkommandos am Mittwoch vor einem Hotel in Neu Wulmsdorf (Landkreis Harburg) dingfest gemacht, teilte die Polizei mit.

Hamburg (dpa/lno). Eine Woche nach dem Messerangriff auf einen 27 Jahre alten Mann auf dem Marktplatz „Sand“ in Hamburg-Harburg hat die Polizei den mutmaßlichen Täter festgenommen. Zielfahnder des Landeskriminalamts hätten den 26 Jahre alten Mann mit Unterstützung des Spezialeinsatzkommandos am Mittwoch vor einem Hotel in Neu Wulmsdorf (Landkreis Harburg) dingfest gemacht, teilte die Polizei mit.

Der 26-jährige Afghane soll am Mittwochmittag vor einer Woche den 27-Jährigen auf dem Marktplatz mit einem Messer schwer verletzt haben. Der Mann war in Begleitung einer Bekannten unterwegs, als er unvermittelt angegriffen worden war. Der 27-Jährige kam mit lebensgefährlichen Stichverletzungen in ein Krankenhaus.

Im Zuge der Festnahme vollstreckten die Polizisten in Neu Wulmsdorf und Neugraben vier Durchsuchungsbeschlüsse der Staatsanwaltschaft Hamburg. Dabei seien Betäubungsmittel und verschiedenste Beweismittel sichergestellt worden, die nun untersucht würden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg