Bürgerschaft beschließt Abschaffung von Tempo-60-Strecken

Die Hamburgische Bürgerschaft hat die Abschaffung von mehreren Tempo-60-Zonen in der Stadt beschlossen. Künftig soll wieder überall dort, wo Wohngebiete betroffen sind, die Regelgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometern gelten, heißt es in einem Antrag, der am Mittwoch mit rot-grüner Mehrheit angenommen wurde. Tempo 60 in Hafen-, Gewerbe- und Industriegebieten und auf anliegerfreien Strecken soll aber weiter möglich sein.