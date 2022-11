Frachter fährt in Böschung des Nord-Ostsee-Kanals

Nahe der Rader Hochbrücke ist der Frachter „Odin“ am Mittwochmorgen bei einer Havarie in die Böschung des Nord-Ostsee-Kanals gefahren. „Der Motor des Schiffs ist ausgefallen“, sagte ein Sprecher des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Nord-Ostsee-Kanal (WSA). An dem unter portugiesischer Flagge fahrenden Schiff sei dabei kein weiterer Schaden entstanden. Die Besatzung blieb unverletzt. Schlepper sollten den 97,5 Meter langen Frachter nach Rendsburg bringen. Es war auf dem Weg nach Hull in England. Zuvor hatte der Schleswig-Holsteinische Zeitungsverlag „shz.de“ berichtet.