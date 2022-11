Ukrainische Waisenkinder verlassen Ratzeburg

Eine Gruppe ukrainischer Waisenkinder, die im März 2022 nach Ratzeburg im Kreis Herzogtum Lauenburg gekommen waren, werden voraussichtlich in dieser Woche in ihre Heimat in der Nordostukraine zurückkehren. Das teilte der Kreis am Dienstag mit. Das habe die ukrainische Heimleitung entschieden. Die Kinder aus Sumy in der Ukraine und ihre Betreuer waren seit März 2022 in einem ehemaligen Seniorenwohnheim in Ratzeburg untergebracht.