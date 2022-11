Kieler Weihnachtsmärkte ohne Corona-Einschränkungen

Besucher eines Weihnachtsmarktes stehen an einem Verkaufsstand für Süßigkeiten.

Die Kieler Weihnachtsmärkte laden ab nächsten Montag ohne pandemiebedingte Einschränkungen zum Besuch ein. Um Stromkosten möglichst gering zu halten, werden noch mehr effiziente LED-Lampen eingesetzt und die Beleuchtungszeiten verkürzt, wie die schleswig-holsteinische Landeshauptstadt am Dienstag weiter mitteilte. Während die anderen Weihnachtsmärkte am 23. Dezember schließen, bleiben Buden und Stände auf dem Asmus-Bremer-Platz in der Innenstadt noch eine Woche länger stehen.