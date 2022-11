Weihnachtsmärkte im Energiesparmodus: Start am Montag

Am Montag beginnen die Weihnachtsmärkte im Unesco-Welterbe Lübecker Altstadt. Zwischen dem historischen Rathaus, dem Drehbrückenplatz am Hafen und dem Heiligen-Geist-Hospital am Koberg öffnen Kunsthandwerker, Schausteller und Gastronomen ihre Buden und Fahrgeschäfte. „Zur Weihnachtszeit ist Licht ein besonderes Zeichen der Hoffnung, das wir auch in diesem Jahr nicht missen möchten“, sagte der Geschäftsführer der Lübeck und Travemünde Marketing-Gesellschaft (LTM), Christian Martin Lukas, am Dienstag.