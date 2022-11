Überschuldungsquote sinkt im Norden

Die Zahl der überschuldeten Verbraucherinnen und Verbraucher ist in Schleswig-Holstein trotz stark gestiegener Preise in diesem Jahr gesunken. Laut dem am Dienstag von der Wirtschaftsauskunftei Creditreform in Neuss vorgestellten „Schuldneratlas Deutschland 2022“ sank die Überschuldungsquote im Vergleich zum vergangenen Jahr um 0,52 Punkte auf 8,93 Prozent - der größte Rückgang bundesweit.