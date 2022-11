Sonne, Regen, Sturmböen: Das Wetter am Dienstag

Nach einem wechselhaften Dienstag sollen in der kommenden Nacht stürmische Böen durch den Norden ziehen. Laut einer Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) seien nachts an den Küsten Schleswig-Holsteins Böen bis zu Windstärke 8 zu erwarten. Tagsüber weht der Wind aus Südost noch schwach bis mäßig im Landesinneren, frisch an den Küsten. Am Vormittag kann sich laut DWD an der Ostsee sogar blauer Himmel zeigen. Ansonsten bleibt es stark bewölkt. Stellenweise kann es ab nachmittags regnen. Die Tagestemperaturen liegen dabei zwischen 12 Grad in Hamburg und 10 Grad auf Fehmarn. Der Tiefstwert wird nachts bei etwa 8 Grad erreicht.