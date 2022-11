Privattheatertage in Hamburg auch 2023 gesichert

Mit einer Förderung des Bundes in Höhe von 500.000 Euro ist die Fortsetzung der Deutschen Privattheatertage (PTT) in Hamburg auch im kommenden Jahr gesichert. Der Haushaltsausschuss des Bundestages habe die Bereitstellung der Mittel in der vergangenen Woche beschlossen, teilte der Intendant und Initiator des Festivals, Axel Schneider, am Montag mit.