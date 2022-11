Stormarn Unbekannte sprengen Bankautomat in Reinbek

Unbekannte haben am frühen Montag den Bankautomaten einer Sparkassen-SB-Filiale in Reinbek (Kreis Stormarn) gesprengt. Laut Informationen des Landeskriminalamtes Schleswig-Holstein wurden Anwohner um 3 Uhr morgens durch die Explosion geweckt, sie verständigten die Polizei. Es war zunächst unklar, wie viel Geld die Täter entwenden konnten und wie hoch der Schaden war. Bei der Sprengung wurde die Glasfront der SB-Filiale acht bis zehn Meter auf die Straße geschleudert, verletzt wurde niemand. Zeugen konnten drei dunkel gekleidete Menschen beobachten, die nach der Explosion in ein Auto stiegen und flüchteten.