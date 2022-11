Neun-Jähriger gewinnt Auszeichnung bei Medienfestival

Für seinen Film „Achtung im Straßenverkehr“ hat der neunjährige Nevio Pikut aus Hamburg beim Deutschen Multimediafestival eine Auszeichnung erhalten. Der Grundschüler gewann am Samstag in Dresden in der Altersgruppe bis zehn Jahre ein Preisgeld von 500 Euro, teilten die Veranstalter am Sonntag mit. Mit seinem Film zeige der Schüler eindrücklich, wie fantasievoll und spannend eine Einführung in die Regeln des Straßenverkehrs sein kann, hieß es.