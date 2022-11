71-Jährige stirbt nach Aufprall auf geparkten LKW

In Neumünster ist es am Samstagmorgen zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Eine 71-jährige Rentnerin kam mit ihrem Auto auf der Straße Haart stadtauswärts von der Fahrbahn ab und prallte auf das Heck eines geparkten LKWs, wie ein Sprecher der Polizei Neumünster mitteilte. Die Frau starb trotz der Reanimationsversuche der Rettungskräfte noch am Unfallort. Die Ursache des Unfalls ist noch nicht klar, die Polizei vermutet jedoch, dass die Fahrerin von der tiefstehenden Sonne geblendet worden war. Andere Medien hatten zuvor berichtet.