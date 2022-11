Lkw kippt auf der A1 um: Sperrung des Dreiecks Norderelbe

Auf der A1 am Autobahndreieck Norderelbe ist es am frühen Sonntagmorgen zu einem schweren Unfall gekommen. Ein Sattelzug ist aus bisher ungeklärter Ursache von der A255 kommend in die Mittelleitplanke der A1 gefahren und umgekippt, wie ein Sprecher der Polizei Hamburg am Sonntagmorgen mitteilte. Der 21-jährige Fahrer wurde dabei schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht jedoch nicht. Der Lkw liegt allerdings quer auf der Autobahn und muss von der Feuerwehr aufgerichtet und geborgen werden. Die A1 Richtung Süden und der A255 Abzweiger Richtung Innenstadt sind deshalb weiterhin gesperrt. Wie lange die Aufräumarbeiten andauern werden, war am Sonntagmorgen noch nicht klar. Es könne aber bis in die Mittagsstunden dauern, so die Polizei.