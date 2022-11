HSV besiegt Sandhausen und überwintert auf Aufstiegsplatz

Aufstiegsfavorit Hamburger SV geht als Tabellenzweiter der 2. Fußball-Bundesliga in die elfwöchige Spielpause. Die Mannschaft von Trainer Tim Walter bezwang am Samstag im Volksparkstadion den SV Sandhausen mit 4:2 (1:0) und bleibt damit vor dem 1. FC Heidenheim, der den Relegationsplatz einnimmt. Die Sandhäuser verharren auf Platz 16, und können am Sonntag vom 1. FC Nürnberg und Arminia Bielefeld weiter nach unten gereicht werden.