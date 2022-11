Kiel-Trainer Marcel Rapp lässt Torwart-Frage offen

Marcel Rapp, der Trainer des Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel, hält sich offen, welcher Torwart in der Rückrunde die Nummer 1 sein wird. Nachdem der eigentliche Stammtorwart Thomas Dähne vor dem Spiel gegen Fortuna Düsseldorf wegen eines grippalen Effekts ausgefallen war, wurde der 20-jährige Tim Schreiber ins Tor gestellt und blieb auch in den folgenden drei Partien zwischen den Pfosten. In dieser Zeit kassierte Kiel lediglich drei Gegentore. „Tim Schreiber hat jetzt vier Spiele gehabt, sodass er sich auszeichnen kann. Ich glaube, er hat seine Sache ordentlich gemacht“, sagt Rapp.