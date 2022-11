Überwiegend sonnig-herbstlich am Wochenende im Norden

In Schleswig-Holstein und Hamburg ist es am Samstag überwiegend sonnig bei Temperaturen bis zu 14 Grad Celsius. Zwischen Nordfriesland und Fehmarn wird es jedoch auch wolkig, teilte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienst (DWD) mit. In der Nacht auf Sonntag sinken die Temperaturen dann auf 2 Grad, auf den Inseln auf 9 Grad ab. Nachts gibt es stellenweise Nebel und Hochnebel. Am Sonntag erwartet Norddeutschland dann nochmal ein überwiegend freundlicher Herbsttag bei maximal 12 Grad.