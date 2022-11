Anrufe von falschen Polizisten: 40.000 Euro übergeben

Mit einem sogenannten Schockanruf haben Telefonbetrüger eine Person aus Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) um 40.000 Euro gebracht. Das Opfer habe das Geld an einen Mann übergeben, nachdem es einen Betrugsanruf erhalten hatte, teilte die Polizei am Freitag mit. Demnach gab es in Rendsburg und den umliegenden Gemeinden in den vergangenen Tagen mehrere solcher betrügerischen Anrufe.