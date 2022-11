Auch 2023 Treibstoffzuschuss für Fischer

Auch im kommenden Jahr stellt die Bundesregierung zehn Millionen Euro als Beihilfen für Fischer zur Bewältigung etwa gestiegener Treibstoffkosten zur Verfügung. Damit sollten wie in diesem Jahr die Folgen des Ukrainekrieges für die heimische Fischerei abgemildert werden, hieß es am Freitag in einer Mitteilung von Anna Kassautzki, der fischereipolitischen Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion.

Gleichzeitig würden mit insgesamt vier Millionen Euro doppelt so viele Mittel für die Förderung von Aquakulturen festgeschrieben wie im letzten Haushalt. Kassautzki nannte Aquakulturen einen „wachsenden Zukunftssektor“.

Die Betriebskosten haben sich wegen der stark gestiegenen Kraftstoffpreise im Zuge des Krieges erhöht. Gleichzeitig stehen die Fischer vor allem an der Ostsee wegen drastischer Fangbeschränkungen durch die EU stark unter Druck. Sie will damit die dezimierten Bestände schützen. In den vergangenen Jahren sank die Zahl der Betriebe. Sogenannte Abwrackprämien für Ostseekutter sollen Fischer zur Verringerung der Fangkapazitäten motivieren.

