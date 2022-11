Versuchter Totschlag: 32-Jähriger soll in Psychiatrie

Nach dem Tötungsversuch an seiner Mutter soll ein 32-jähriger Mann aus Hamburg in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht werden. Der Angeklagte sei schwer krank und leide unter Schizophrenie mit Wahnvorstellungen, sagte die Richterin des Landgerichts Hamburg am Freitag. Dem Beschuldigten wurde versuchter Totschlag in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung zur Last gelegt. Er soll am 24. April 2022 im Zustand der Schuldunfähigkeit seine Mutter in ihrer Hamburger Wohnung zunächst geschlagen haben. Anschließend versuchte er sie laut Anklage zu ersticken.