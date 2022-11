GEW kritisiert Abschaffung der Corona-Isolationspflicht

Die Gewerkschaft GEW hat die von der Landesregierung angekündigte Aufhebung der Isolationspflicht für Corona-Infizierte als „absolute Fehlentscheidung“ kritisiert. Diese gehe zu Lasten von Kitas und Schulen, erklärte die Landesvorsitzende Astrid Henke am Freitag. Wegen der schlechten Personalsituation drohten in den Kitas Gruppenschließungen und in den Schulen Unterrichtsausfall.

„Wenn jetzt Eltern ihre corona-infizierten Kinder in Kitas und Schulen schicken dürfen, steigt dort logischerweise die Ansteckungsgefahr.“ Das gefährde die Gesundheit von Erzieherinnen und Lehrkräften nicht unerheblich. Leider schicke eine ganze Reihe von Eltern ihre Kinder trotz Erkrankungen in Kitas und Schulen. Dort reiche das Personal selbst in normalen Zeiten kaum aus, äußerte die GEW-Landesvorsitzende. „Mit ihrer falschen Entscheidung wird die Landesregierung den Personalmangel noch verschärfen.“

