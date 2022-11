Ermittlungen 22-Jähriger mehrmals von zwei Männern in Hamburg beleidigt

Ein 22 Jahre alter Kinomitarbeiter ist in Hamburg Barmbek-Süd von zwei Tätern aus vermutlich fremdenfeindlichen Gründen beleidigt worden. Die beiden Männer kauften Essen, beleidigten den 22-Jährigen und bewarfen ihn mit Popcorn, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Den beiden Männern wurde daraufhin am Sonntagabend Hausverbot erteilt. Als der 22-Jährige Feierabend hatte und das Mundsburg-Center verließ, blieben die beiden Männer mit einem Auto bei ihm stehen. Sie stiegen aus, um ihn zu beleidigen und zu bedrohen. Die Polizei sucht nach den beiden Männern.